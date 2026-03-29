В Азербайджане за прошедшие сутки задержаны 17 подозреваемых, раскрыто свыше 20 дел
Происшествия
- 29 марта, 2026
- 10:31
В Азербайджане 28 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).
Согласно информации, за прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 23 преступлений, а также еще одно ранее нераскрытое дело.
В общей сложности были задержан и передан профильным органам 51 человек, находившийся в розыске, в том числе 28 разыскиваемых в качестве должников.
Установлено девять эпизодов по наркотикам, и еще столько же фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
