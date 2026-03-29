    В Азербайджане за прошедшие сутки задержаны 17 подозреваемых, раскрыто свыше 20 дел

    В Азербайджане 28 марта сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

    Согласно информации, за прошедшие сутки сотрудники полиции раскрыли 23 преступлений, а также еще одно ранее нераскрытое дело.

    В общей сложности были задержан и передан профильным органам 51 человек, находившийся в розыске, в том числе 28 разыскиваемых в качестве должников.

    Установлено девять эпизодов по наркотикам, и еще столько же фактов, связанных с изъятием и обнаружением незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 17 nəfər saxlanılıb

