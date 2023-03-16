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В Азербайджане за последние три года в отношении юрлиц принято более 40 уголовно-правовых мер

В Азербайджане за последние три года в отношении юрлиц принято более 40 уголовно-правовых мер В 2020 году меры уголовно-правового характера приняты в отношении 2 юридических лиц, в 2021 году – 12, а в 2022 году – 27.
Происшествия
16 марта 2023 г. 12:11
В Азербайджане за последние три года в отношении юрлиц принято более 40 уголовно-правовых мер

В 2020 году меры уголовно-правового характера приняты в отношении 2 юридических лиц, в 2021 году – 12, а в 2022 году – 27.

Как передает Report, об этом заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Назим Раджабов сказал на мероприятии на тему "Система антикоррупционного управления".

Он отметил, что Главное управление стало чаще применять меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц: "Именно поэтому масштабное применение стандартов системы антикоррупционного управления в отношении юридических лиц своевременно предотвращает возможные правонарушения. Это свидетельствует о том, что указанные стандарты представляют собой набор процедур, направленных на выявление и предотвращение фактов коррупции".

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Версия на азербайджанском языке Son 3 ildə Azərbaycanda hüquqi şəxslər barəsində cinayət hüquqi tədbirləri görülənlərin sayı açıqlanıb

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