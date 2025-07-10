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В Азербайджане за полгода зарегистрировано более 17 тыс. преступлений

В Азербайджане за полгода зарегистрировано более 17 тыс. преступлений За первые шесть месяцев 2025 года в Азербайджане зарегистрировано 17 049 преступлений.
Происшествия
10 июля 2025 г. 16:53
В Азербайджане за полгода зарегистрировано более 17 тыс. преступлений

За первые шесть месяцев 2025 года в Азербайджане зарегистрировано 17 049 преступлений.

Как сообщает Report, об этом говорилось на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел, посвященном итогам полугодия.

Сообщается, что из общего числа преступлений 94,4% расследованы в процессуальном порядке органами внутренних дел и прокуратурой.

По сравнению с тем же периодом прошлого года значительно сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений - на 18,9%, преступлений с применением огнестрельного оружия - в 2 раза, рецидивных - на 19,8%, групповых - на 18,8%, на почве бытовых конфликтов - на 5,5%, преднамеренных убийств - на 39,1%, а также краж и мошенничеств - на 6,2% и 7,3% соответственно.

Раскрываемость преступлений составила 92,8%, в том числе раскрыто 232 преступления прошлых лет. Также изъято 3 378 единиц стрелкового оружия, задержаны 79,7% лиц, находившихся в розыске.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin 6 ayı ərzində 17 min 49 cinayət qeydə alınıb

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