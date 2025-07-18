В Азербайджане за полгода выявлено 4675 наркопреступлений

В период с января по июнь 2025 года в Азербайджане в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами в рамках борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, было выявлено 4675 преступлений.

В период с января по июнь 2025 года в Азербайджане в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами в рамках борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, было выявлено 4675 преступлений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Постоянно действующую рабочую группу Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что из общего числа выявленных фактов 1484 случая касаются незаконной продажи наркотиков, 3092 - незаконного приобретения и хранения, 97 - незаконного посева и выращивания наркотикосодержащих растений, 2 - других правонарушений данной категории.

В рамках этих дел из незаконного оборота было изъято в общей сложности 4 тонны 290 кг 046,798 г наркотических и психотропных веществ. Кроме того, за указанный период изъято 5183 таблетки метадона, 12 222 растения конопли, а также 588,2 г, 95 таблеток и 39 капсул сильнодействующих веществ.