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В Азербайджане за незаконную охоту на краснокнижных птиц задержан гражданин Коморских островов

В Азербайджане за незаконную охоту на краснокнижных птиц задержан гражданин Коморских островов В ходе проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) очередного мероприятия были выявлены лица, незаконно охотившиеся на территории Абшеронского национального парка на диких птиц, занесенных в "Красную
Происшествия
24 октября 2024 г. 13:26
В Азербайджане за незаконную охоту на краснокнижных птиц задержан гражданин Коморских островов

В ходе проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) очередного мероприятия были выявлены лица, незаконно охотившиеся на территории Абшеронского национального парка на диких птиц, занесенных в "Красную книгу".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у гражданина Коморских островов Мохаммада Ахмада 1960 г.р. и ранее судимого Пярвиза Гулиева 1985 г.р. были обнаружены пять особей кавказского сокола, занесенного в "Красную книгу", и охотничье снаряжение.

После ветеринарного контроля птицы будут выпущены на волю сотрудниками полиции на водном транспорте и Госслужбы экологической безопасности.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Qəmər Adaları vətəndaşı Azərbaycanda “Qırmızı” kitaba adı düşən çöl quşlarını qanunsuz ovlayıb

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