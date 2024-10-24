В Азербайджане за незаконную охоту на краснокнижных птиц задержан гражданин Коморских островов

В ходе проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) очередного мероприятия были выявлены лица, незаконно охотившиеся на территории Абшеронского национального парка на диких птиц, занесенных в "Красную

В ходе проведенного сотрудниками Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел (МВД) очередного мероприятия были выявлены лица, незаконно охотившиеся на территории Абшеронского национального парка на диких птиц, занесенных в "Красную книгу".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, у гражданина Коморских островов Мохаммада Ахмада 1960 г.р. и ранее судимого Пярвиза Гулиева 1985 г.р. были обнаружены пять особей кавказского сокола, занесенного в "Красную книгу", и охотничье снаряжение.

После ветеринарного контроля птицы будут выпущены на волю сотрудниками полиции на водном транспорте и Госслужбы экологической безопасности.

Расследование по факту продолжается.