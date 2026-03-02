В Азербайджане за незаконную охоту 6 человек оштрафованы на 6 тыс. манатов
Происшествия
- 02 марта, 2026
- 17:32
В Азербайджане задержаны лица, нарушившие правила охоты на административной территории Имишлинского и Исмаиллинского районов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, за незаконную охоту задержаны жители села Мазрали Сальянского района Вякиль Халилов и Сайдам Ширалиев, житель Сальянского района Мехман Агаев, жители Гёйчайского района Икрам Шукюров, Джошгун Гашимов и Рамиль Гулиев, у которых в качестве вещественных доказательств изъято 3 охотничьих ружья.
По факту составлен протокол, нарушители оштрафованы на 6 000 манатов.
