В Азербайджане за незаконную охоту 6 человек оштрафованы на 6 тыс. манатов

В Азербайджане задержаны лица, нарушившие правила охоты на административной территории Имишлинского и Исмаиллинского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, за незаконную охоту задержаны жители села Мазрали Сальянского района Вякиль Халилов и Сайдам Ширалиев, житель Сальянского района Мехман Агаев, жители Гёйчайского района Икрам Шукюров, Джошгун Гашимов и Рамиль Гулиев, у которых в качестве вещественных доказательств изъято 3 охотничьих ружья.

По факту составлен протокол, нарушители оштрафованы на 6 000 манатов.