Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане за незаконную охоту 6 человек оштрафованы на 6 тыс. манатов

    Происшествия
    • 02 марта, 2026
    • 17:32
    В Азербайджане за незаконную охоту 6 человек оштрафованы на 6 тыс. манатов

    В Азербайджане задержаны лица, нарушившие правила охоты на административной территории Имишлинского и Исмаиллинского районов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу экологической безопасности, за незаконную охоту задержаны жители села Мазрали Сальянского района Вякиль Халилов и Сайдам Ширалиев, житель Сальянского района Мехман Агаев, жители Гёйчайского района Икрам Шукюров, Джошгун Гашимов и Рамиль Гулиев, у которых в качестве вещественных доказательств изъято 3 охотничьих ружья.

    По факту составлен протокол, нарушители оштрафованы на 6 000 манатов.

    Госслужба экологической безопасности незаконная охота Имишли Исмаиллы
    Qanunsuz ov edənlər altı min manat cərimələnib

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ начал операцию против "Хезболлы" в Ливане, в Бейруте слышны взрывы - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    18:03

    S&P: Переход к риск-ориентированному надзору банков снизят кредитные риски в Азербайджане

    Финансы
    18:01
    Фото

    Азербайджан обсудил с Total полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:57
    Мнение

    Рамиль Рзаев вручил верительные грамоты президенту Восточного Тимора

    Внешняя политика
    17:57

    Испания не разрешила США использовать свои военные базы в операциях против Ирана

    Другие страны
    17:56

    Пять человек погибли в результате удара Израиля по Серабле

    В регионе
    17:49

    Дэн Кейн: США расследуют факт сбития трех F-15E союзниками в Кувейте

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Азербайджан обсудил с BP совместные инициативы по зеленой энергии

    Энергетика
    17:44

    Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности МТК "Север-Юг"

    Инфраструктура
    Лента новостей