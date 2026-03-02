İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qanunsuz ov edənlər altı min manat cərimələnib

    Hadisə
    • 02 mart, 2026
    • 17:14
    Qanunsuz ov edənlər altı min manat cərimələnib

    İmişli və İsmayıllı rayonlarının inzibati ərazisində ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb.

    Araşdırma zamanı həmin şəxslərin Salyan rayonu Məzrəli kənd sakinləri Vəkil Xəlilov, Səydam Şirəliyev, Salyan rayon sakini Mehman Ağayev, Göyçay rayon sakinləri İkram Şükürov, Coşqun Həşimov və Ramil Quliyev olduğu müəyyən edilib, onlardan 3 ədəd ov silahı maddi sübut kimi götürülüb.

    Faktla bağlı qanun pozucuları barəsində protokol tərtib edilib və 6000 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub.

    qanunsuz ov Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti
    В Азербайджане за незаконную охоту 6 человек оштрафованы на 6 тыс. манатов

    Son xəbərlər

    18:13
    Rəy

    Ramil Rzayev Şərqi Timorun Prezidentinə etimadnaməsini təqdim edib

    Xarici siyasət
    18:12

    İsrail Livanda "Hizbullah"a qarşı əməliyyata başlayıb, Beyrutda partlayışlar eşidilir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:10

    Dövlət Türizm Agentliyinin kollegiyasının tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    18:04

    İsrailin Sərab şəhərinə raket zərbəsi nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Region
    18:01

    Azərbaycan paraüzgüçüləri Qubada təlim-məşq toplanışına start veriblər

    Fərdi
    18:01
    Foto

    Ramin Məmmədov Türkiyədə səfərdədir

    Din
    18:01

    İsrail Müdafiə Ordusu: İrana qarşı əməliyyat bir həftədən çox davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:58

    ABŞ İranla bağlı genişmiqyaslı döyüş əməliyyatlarında əlavə itkilər gözləyir

    Digər ölkələr
    17:57

    Səfərbərlik Xidmətinin vahid elektron informasiya sistemi haqqında əsasnaməsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti