В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человек

В Азербайджане на прошлой неделе произошло 593 пожара.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС за минувшую неделю поступили сообщения о 593 пожарах, 26 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии, одном дорожно-транспортном происшествии и одному взрыву.

В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 37 человек, в том числе 13 детей. В результате происшествий пострадали три человека,11 человек эвакуированы. Кроме того, за закрытыми дверями было обнаружено тело одного человека.