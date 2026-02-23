Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человек

    • 23 февраля, 2026
    • 10:06
    В Азербайджане на прошлой неделе произошло 593 пожара.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию МЧС за минувшую неделю поступили сообщения о 593 пожарах, 26 фактах нахождения граждан в беспомощном состоянии, одном дорожно-транспортном происшествии и одному взрыву.

    В общей сложности силами МЧС за прошедшую неделю спасены 37 человек, в том числе 13 детей. В результате происшествий пострадали три человека,11 человек эвакуированы. Кроме того, за закрытыми дверями было обнаружено тело одного человека.

