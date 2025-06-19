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В Азербайджане за наркопреступления задержано более 2000 человек

В Азербайджане за наркопреступления задержано более 2000 человек За пять месяце текущего года в Азербайджане к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечены 2042 человека.
Происшествия
19 июня 2025 г. 16:10
В Азербайджане за наркопреступления задержано более 2000 человек

За пять месяце текущего года в Азербайджане к уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечены 2042 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Среди задержанных – 44 гражданина иностранных государств. У них было изъято в общей сложности 447 кг 208,684 г различных видов наркотических и психотропных веществ.

Правоохранительные органы зафиксировали 101 случай контрабанды наркотиков и психотропных средств на территорию страны. В рамках этих дел из незаконного оборота было изъято 1 тонна 196 кг 338 г наркотических и психотропных веществ, 5183 таблетки метадона, а также 13 194 таблетки сильнодействующих препаратов.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 5 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 2042 nəfər saxlanılıb, onlardan 44 nəfəri xarici ölkə vətəndaşıdır

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