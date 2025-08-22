В Азербайджане за I полугодие зарегистрировано свыше 9 тыс. техногенных происшествий

В Азербайджане за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 9 162 происшествия техногенного характера.
Как сообщает Report, об этом говорится в статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям за первое полугодие 2025 года.
Это на 2 249 происшествий или на 33% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.
В результате погибли 33 человека (на 16 человек или 33% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года), 132 человека получили травмы (67 человек или 34% меньше). Спасены 27, эвакуирован 331 человек.