Происшествия
22 августа 2025 г. 15:49
В Азербайджане за I полугодие зарегистрировано свыше 9 тыс. техногенных происшествий

В Азербайджане за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 9 162 происшествия техногенного характера.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистике Министерства по чрезвычайным ситуациям за первое полугодие 2025 года.

Это на 2 249 происшествий или на 33% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

В результате погибли 33 человека (на 16 человек или 33% меньше по сравнению с первым полугодием 2024 года), 132 человека получили травмы (67 человек или 34% меньше). Спасены 27, эвакуирован 331 человек.

Версия на азербайджанском языке Bu ilin altı ayında baş verən texnogen hadisələr ötən illə müqayisədə 33 faiz artıb

