В Азербайджане за год заблокированы 272 сайта с порнографическим контентом

Правоохранительные органы Азербайджана в 2025 году обеспечили блокировку 272 интернет-ресурсов, распространявших порнографические материалы.

Как передает Report, об этом сообщили на коллегиальном заседании Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.

Согласно информации, в рамках мониторингов в режиме реального времени были выявлены и заблокированы в общей сложности 3 315 сайтов, а также аккаунтов и страниц в социальных сетях.

В их числе - 954 ресурса, пропагандирующих религиозный радикализм и криминальный образ жизни, 769 платформ, занимавшихся онлайн-продажей наркотических средств, 272 сайта с порнографическим контентом, 189 ресурсов, распространявших вредоносные вирусы для компьютерных систем, а также 1 131 сайт, организовывавший незаконные спортивные букмекерские игры.