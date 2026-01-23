Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    В Азербайджане за год заблокированы 272 сайта с порнографическим контентом

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 15:02
    В Азербайджане за год заблокированы 272 сайта с порнографическим контентом

    Правоохранительные органы Азербайджана в 2025 году обеспечили блокировку 272 интернет-ресурсов, распространявших порнографические материалы.

    Как передает Report, об этом сообщили на коллегиальном заседании Министерства внутренних дел Азербайджана, посвященном итогам 2025 года.

    Согласно информации, в рамках мониторингов в режиме реального времени были выявлены и заблокированы в общей сложности 3 315 сайтов, а также аккаунтов и страниц в социальных сетях.

    В их числе - 954 ресурса, пропагандирующих религиозный радикализм и криминальный образ жизни, 769 платформ, занимавшихся онлайн-продажей наркотических средств, 272 сайта с порнографическим контентом, 189 ресурсов, распространявших вредоносные вирусы для компьютерных систем, а также 1 131 сайт, организовывавший незаконные спортивные букмекерские игры.

    Keçən il pornoqrafik materiallar yayan 272 sayt bloklanıb

