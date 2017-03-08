В Азербайджане за год к ответсвенности были привлечены 47 женщин за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "При проведении анализов мы становимся свидетелями привлечения также женщин-водителей к административной ответственности", сообщил Report начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, из общих дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в городе Баку, 19 инцидентов было совершено женщинами-водителями, в результате чего пострадало 19 человек.

"Кроме того при анализировании составленных протоколов видно, что под воздействием спиртных напитков - 46, за проезд на красный свет светофора - 11, за нарушение правил проезда перекрестков и маневрирования - 159, за неиспользование ремней безопасности - 104, за неподчинение законным требованиям полиции остановиться 39 женщин-водителей было привлечено к административной ответственности", - указал полковник.

В.Асадов подчеркнул, что до сих пор 200 женщин-водителей все еще не оплатили штрафы по составленным в их отношении протоколам.

"Составлены также протоколы в отношении свыше 2500 женщин, которые переходили дорогу в неположенном месте", - добавил начальник отдела.