В Азербайджане за два дня от угарного газа погибли еще три человека
Происшествия
- 26 января, 2026
- 11:14
В Азербайджане за два дня зафиксированы еще три случая смерти от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, 24 января в Ширване от угарного газа в ванной комнате собственного дома скончался Рамин Пашаев (1982 г.р.).
В тот же день в Сабунчинском районе Баку жительница поселка Кюрдаханы Севиндж Махмудова (1999 г.р.) также погибла от отравления угарным газом в ванной комнате.
Еще один трагический случай произошел 25 января в поселке Забрат. Жительница поселка Сенай Исмаилова (1982 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома, спасти ее жизнь не удалось.
