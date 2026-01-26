Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Происшествия
    • 26 января, 2026
    • 11:14
    В Азербайджане за два дня от угарного газа погибли еще три человека

    В Азербайджане за два дня зафиксированы еще три случая смерти от отравления угарным газом.

    Как сообщает Report, 24 января в Ширване от угарного газа в ванной комнате собственного дома скончался Рамин Пашаев (1982 г.р.).

    В тот же день в Сабунчинском районе Баку жительница поселка Кюрдаханы Севиндж Махмудова (1999 г.р.) также погибла от отравления угарным газом в ванной комнате.

    Еще один трагический случай произошел 25 января в поселке Забрат. Жительница поселка Сенай Исмаилова (1982 г.р.) отравилась угарным газом в ванной комнате дома, спасти ее жизнь не удалось.

    Azərbaycanda iki gündə daha 3 nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

