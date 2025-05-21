О нас

В Азербайджане за четыре месяца с банковских карт украдено более 6 млн манатов

В Азербайджане за четыре месяца с банковских карт украдено более 6 млн манатов В Азербайджане за первые четыре месяца 2025 года с использованием киберпреступных схем с банковских карт граждан похищено более 6 млн манатов.
Происшествия
21 мая 2025 г. 17:15
В Азербайджане за четыре месяца с банковских карт украдено более 6 млн манатов

В Азербайджане за первые четыре месяца 2025 года с использованием киберпреступных схем с банковских карт граждан похищено более 6 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил начальник отдела информации и кибербезопасности МВД Азербайджана Хикмет Мамедов на конференции "Киберсуверенитет" в Нахчыване.

Он отметил, что киберпространство представляет серьезную экономическую угрозу.

"В 2024 году ущерб граждан от мошенничества с банковскими картами превысил 22 млн манатов. С начала текущего года сумма ущерба уже превысила 6 млн. Анализ показал, что кражи происходят в результате получения доступа к конфиденциальным данным владельцев карт различными методами", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул важность просветительской работы и повышения киберграмотности среди населения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 4 ayda bank kartlarından 6 milyon manatdan çox pul oğurlanıb

Самое читаемое

Состоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
ФотоСостоялась встреча руководства Федерации велоспорта Азербайджана с тренерами
14 мая 2025 г. 20:23
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
Пашинян и Макрон встретились в Тиране
16 мая 2025 г. 21:49
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
Главы МИД ЕС намерены снять санкции с Сирии
20 мая 2025 г. 12:01
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
Премьер Италии: Рим не разделяет последние решения Израиля
14 мая 2025 г. 20:31
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
Милли Меджлис проводит очередное заседание весенней сессии
16 мая 2025 г. 11:02
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Албании с Реджепом Тайипом Эрдоганом
16 мая 2025 г. 14:37
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
В нескольких микрорайонах Сумгайыта приостановлено газоснабжение
19 мая 2025 г. 13:11
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
На суде представлен видеоматериал, подтверждающий участие Давида Ишханяна в боевых действиях на территории Азербайджана
19 мая 2025 г. 20:25
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi