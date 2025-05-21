В Азербайджане за четыре месяца с банковских карт украдено более 6 млн манатов

В Азербайджане за первые четыре месяца 2025 года с использованием киберпреступных схем с банковских карт граждан похищено более 6 млн манатов.

В Азербайджане за первые четыре месяца 2025 года с использованием киберпреступных схем с банковских карт граждан похищено более 6 млн манатов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил начальник отдела информации и кибербезопасности МВД Азербайджана Хикмет Мамедов на конференции "Киберсуверенитет" в Нахчыване.

Он отметил, что киберпространство представляет серьезную экономическую угрозу.

"В 2024 году ущерб граждан от мошенничества с банковскими картами превысил 22 млн манатов. С начала текущего года сумма ущерба уже превысила 6 млн. Анализ показал, что кражи происходят в результате получения доступа к конфиденциальным данным владельцев карт различными методами", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул важность просветительской работы и повышения киберграмотности среди населения.