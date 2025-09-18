В Азербайджане за 8 месяцев у иностранцев изъято более 900 кг наркотиков
Происшествия
- 18 сентября, 2025
- 16:14
В Азербайджане в январе–августе этого года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 3614 человек, включая 67 иностранных граждан.
Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Среди привлеченных к ответственности 115 женщин.
У иностранных граждан изъято свыше 900 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, а также около 272 г конопли.
Последние новости
17:01
Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в АфганистанЭнергетика
16:55
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащихВ регионе
16:51
Двое израильтян погибли в стрельбе на границе с ИорданиейДругие страны
16:51
Захарова: Пограничный корабль ФСБ России зайдет в порт Баку на следующей неделеВ регионе
16:50
Белгород-Днестровский порт намерен перенять опыт Азербайджана в мультимодальных перевозкахИнфраструктура
16:42
Во Франции число арестованных составило почти 100 человек - ОБНОВЛЕНО-4Другие страны
16:42
Синоптики предупредили о сильном ветре в АзербайджанеЭкология
16:32
Еврокомиссар Марта Кос после Азербайджана отправится в АрмениюВ регионе
16:29