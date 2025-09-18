Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Азербайджане за 8 месяцев у иностранцев изъято более 900 кг наркотиков

    В Азербайджане в январе–августе этого года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечены 3614 человек, включая 67 иностранных граждан.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

    Среди привлеченных к ответственности 115 женщин.

    У иностранных граждан изъято свыше 900 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, а также около 272 г конопли.

