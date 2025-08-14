В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек

О нас

Происшествия
14 августа 2025 г. 16:48
В Азербайджане в январе-июне 2025 года произошло 577 ДТП, что на 15,3% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Отмечается, что число пострадавших в ДТП за отчетный период сократилось на 12,8% и составило 812 человек. Из них 313 погибли, 499 - получили ранения.

44,7% происшествий произошли днем, 41,4% - ночью, 13,9% - в сумерки, 30,3% ДТП пришлось на выходные.

87,2% дорожно-транспортных происшествий произошли в населенных пунктах. Число погибших в результате этих происшествий снизилось на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 223 человека. Число раненых также уменьшилось на 15,3% - до 472 человек.

42,1% всех ДТП произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 36,9% - с участием нескольких транспортных средств, а 21,0% - с участием одного транспортного средства. 76,7% погибших и 70,9% раненых в ДТП - мужчины.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin altı ayında 300-dən çox şəxs avtoqəzalarda həlak olub

