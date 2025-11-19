Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранных гражданина привлечены к ответственности за наркопреступления

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 15:45
    В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранных гражданина привлечены к ответственности за наркопреступления

    За первые десять месяцев 2025 года в Азербайджане к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств были привлечены 84 иностранных гражданина.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

    Согласно данным, всего по фактам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, к ответственности привлечены 4 687 человек, из них 4 545 - мужчины и 142 - женщины.

    У 84 задержанных иностранцев было изъято в общей сложности 936 кг 499,874 г различных видов наркотических и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.

    иностранцы в Азербайджане наркотики наркопреступления уголовная ответственность
    Son 10 ayda Azərbaycanda 84 xarici ölkə vətəndaşı narkotikə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей