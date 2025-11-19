В Азербайджане за 10 месяцев 84 иностранных гражданина привлечены к ответственности за наркопреступления

За первые десять месяцев 2025 года в Азербайджане к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств были привлечены 84 иностранных гражданина.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете постоянной рабочей группы Госкомиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Согласно данным, всего по фактам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, к ответственности привлечены 4 687 человек, из них 4 545 - мужчины и 142 - женщины.

У 84 задержанных иностранцев было изъято в общей сложности 936 кг 499,874 г различных видов наркотических и психотропных веществ, а также 271,772 г конопли.