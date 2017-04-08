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    В Азербайджане выявлены случаи незаконной продажи религиозной литературы

    МВД: В отношении 5 человек были составлены протоколы об административных правонарушениях

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане несколько человек были оштрафованы за незаконную продажу религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, а также других товаров религиозного содержания.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

    По информации, Главное управление общественного порядка МВД и Госкомитет по работе с религиозными организациями провели мероприятия, направленные на предотвращение реализации разрешенной религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, а также других товаров религиозного содержания вне специализированных пунктов продажи, созданных с согласия соответствующего органа исполнительной власти.

    Как сообщили в ведомстве, протоколы об административных правонарушениях были составлены в отношении 5 человек, занимающихся реализацией религиозной литературы, не имея на то разрешения соответствующего органа исполнительной власти (лицензии).

    У данных лиц были изъяты 18 CD и 189 единиц литературы религиозного назначения.

    Мероприятия продолжаются. 

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