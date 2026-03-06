Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    В Азербайджане вынесен приговор обвиняемым в госизмене

    В Азербайджане вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен в ходе судебного процесса, проведенного в Бакинском военном суде под председательством судьи Билала Мамедова.

    Согласно приговору, обвиняемые Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев приговорены к 18 годам лишения свободы. Турал Алиев и Мамед Шарифов получили по 17 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

    Отметим, что Илькин Ганбаров и Вюсал Агаев, обвиняемые в государственной измене в форме шпионажа путем оказания содействия представителям иностранного органа специальных служб, были задержаны и привлечены к следствию в результате мер, предпринятых СГБ.

    Им предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР.

