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В Азербайджане вынесен приговор лицам, обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении

В Азербайджане вынесен приговор лицам, обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил приговор Рашаду Ахмедову и Ровшану Амирову, признанным виновными в тайном сотрудничестве со спецслужбами Армении.
Происшествия
19 августа 2024 г. 18:52
В Азербайджане вынесен приговор лицам, обвиняемым в сотрудничестве со спецслужбами Армении

Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил приговор Рашаду Ахмедову и Ровшану Амирову, признанным виновными в тайном сотрудничестве со спецслужбами Армении.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Джавида Гусейнова Рашад Ахмедов был приговорен к 18 годам лишения свободы, а Ровшан Амиров — к 17 годам.

Согласно материалам дела, Рашад Ахмедов вступил в тайное сотрудничество с армянскими спецслужбами в обмен на материальные выгоды и выполнял их задания, нанося ущерб суверенитету и безопасности Азербайджана. Он, совместно с Ровшаном Амировым и другими лицами, создавал видеоматериалы, разжигающие этническую и религиозную вражду, которые затем распространялись под контролем армянских спецслужб на платформах YouTube и других социальных сетях.

Ахмедов был признан виновным по статьям 274 (государственная измена), 28, 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 281.3 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды). Амиров был осужден по статьям 274, 281.3 и 283.1.

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