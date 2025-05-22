В Азербайджане вынесен приговор членам группировки, планировавшей создать государство "Кериме"

18:49

В Азербайджане завершился судебный процесс по уголовному делу членов группировки, планировавшей создать государство "Кериме" - Хагани Мамедова, Сенана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзана Гарашова и Анара Исаева.

Как сообщает Report, в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Шалалы Гасановой был оглашен приговор обвиняемым.

Решением суда, Ариф Джумшудов и Анар Исаев приговорены к 17 годам тюремного заключения каждый, Хагани Мамедов, Сенан Мамедов, Игбал Ахундов и Тарзан Гарашов получили по 8 лет лишения свободы.

Напомним, что подсудимые были задержаны по обвинению в ведении подрывной деятельности в апреле 2023 года в ходе совместной операции Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана.