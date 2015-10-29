В Азербайджане выдвинут иск в отношении компании с налоговой задолженностью в 56 тыс. манатов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Бакинский налоговый департамент при министерстве налогов Азербайджана подал в суд на общество с ограниченной ответственностью (ООО) Xanlar-2.

Как сообщает Report, департамент выдвинул в отношении ООО иск об удержании долга в размере 56 179 манатов в пользу государственного бюджета.

2-й Бакинский административно-экономический суд частично удовлетворил иск.

Однако не согласившись с данным решением, Бакинский налоговый департамент подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО Xanlar-2 включено в список налогоплательщиков министерства налогов, не выплачивающих налоговую задолженность.