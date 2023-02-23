В Азербайджане вступают в силу новые правила тонировки стекол автомобиля

С завтрашнего дня вступают в силу новые правила нанесения покрытий на стекла транспортных средств.

С завтрашнего дня вступают в силу новые правила нанесения покрытий на стекла транспортных средств.

Как сообщили Report в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД, согласно новым правилам, допускается крепить пленку в виде верхней полосы ветрового стекла транспортных средств шириной, не превышающей размеры установленных заводом-изготовителем солнцезащитных козырьков, либо не более 15 см.

Также допускается нанесение следующих покрытий на задние боковые стекла транспортных средств, на боковые стекла грузового отсека и заднее стекло:

На легковых автомобилях – наклеивание пленки или установка жалюзи;

В грузовых автомобилях, автобусах, микроавтобусах, троллейбусах и трамваях – наклеивание пленки (кроме автобусов и микроавтобусов, используемых в пассажирской деятельности), установка жалюзи или штор.

Не допускается тонирование ветрового стекла, за исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком, а также передних боковых стекол.

Ограничений касательно уровня светопропускной способности не предусмотрено.