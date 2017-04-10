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    В Азербайджане временно ограничено право руководства компании на выезд за пределы страны

    Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане временно ограничено право руководства компании на выезд за пределы страны.

    Как сообщает Report, территориальный налоговый департамент №2 министерства налогов обратился в суд для временного ограничения права на выезд за пределы страны руководителю ОАО "Сумгайытские примеси" Джаваду Хаммад оглу Джавадову.

    По решению Хатаинского районного суда прошение было удовлетворено. Не согласившись с решением суда, Дж. Джавадов обратился в апелляционный суд. Дело рассмотрят в Бакинском апелляционном суде.

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