В Азербайджане впервые выращен цветной хлопок - ФОТО

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Тертер. 17 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане впервые выращен цветной хлопок".

Об этом карабахскому бюро Report заявил директор Тертерского регионального аграрного центра науки и инноваций Магеррам Алиев.

По его словам, новшество применили специалисты из Китая: "В научном центре в Тертере, на площади 600 кв. метров был посажен цветной хлопок. На данный момент на указанной территории имеется 45-50 центнеров хлопка, который будет собран в ближайшие дни. В будущем году предусматривается посадить еще больше цветного хлопка".

М.Алиев добавил, что несмотря на изменение гена 90% выращиваемого в мире хлопка, в Азербайджане производится натуральный хлопок.