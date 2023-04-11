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В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями.
Происшествия
11 апреля 2023 г. 16:43
В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки 42 деревьев в Хачмазском, Бардинском районах, а также Сураханском районе города Баку природе нанесен ущерб в размере более 36 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с нанесением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.

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