В Азербайджане возбуждены уголовные дела в связи с экологическими правонарушениями

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями.

В Управлении внеуголовного производства Генпрокуратуры проведено расследование в связи с экологическими правонарушениями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки 42 деревьев в Хачмазском, Бардинском районах, а также Сураханском районе города Баку природе нанесен ущерб в размере более 36 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1 и 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с нанесением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.