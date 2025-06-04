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В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на более 45 тыс. манатов

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на более 45 тыс. манатов В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на сумму более 45 тыс. манатов
Происшествия
4 июня 2025 г. 16:27
В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам нанесения ущерба природе на более 45 тыс. манатов

Генеральная прокуратура провела расследование по фактам незаконной вырубки леса в 5 городах и районах Азербайджана.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, расследование велось в Управлении по делам, не связанным с уголовным преследованием на основании обращений граждан.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения, что в результате незаконной вырубки леса и уничтожения 239 деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, в Насиминском районе Баку, поселке Гаджи Зейналабдина города Сумгайыт, городе Губа, Имишлинском и Бардинском районах природе нанесен ущерб на сумму более 45 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 259.1 (незаконная вырубка деревьев, кустарников или других зеленых насаждений с причинением крупного ущерба) УК АР и направлены в органы внутренних дел и прокуратуры для предварительного следствия.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təbiətə 45 min manatdan çox ziyan vurulması ilə bağlı cinayət işləri başlanıb

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