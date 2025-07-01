В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с событиями в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов России.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток двух граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов России.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

По информации, предварительным следствием установлено, что утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники Национальной гвардии Российской Федерации, МВД и ФСБ по Свердловской области провели совместные оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых граждане Азербайджана и лица азербайджанского происхождения, проживающие по разным адресам в Екатеринбурге, были задержаны по подозрению в причастности к ранее совершенным преступлениям.

При этом сотрудники указанных российских структур ограничили свободу задержанных граждан Азербайджана и других лиц азербайджанского происхождения, и во время задержания, перевозки и содержания в административных зданиях нанесли им множественные удары тупыми предметами по различным частям тела. Задержанные подверглись пыткам и получили тяжелые телесные повреждения.

В результате этих действий 60-летний гражданин Азербайджана Гусейн Сафаров, занимавшийся мелким бизнесом, около 15:00 по местному времени скончался в административном здании МВД в Екатеринбурге. Его брат - 55-летний Зияддин Сафаров, работавший таксистом, - утром того же дня был умышленно убит с особой жестокостью в служебном автомобиле оперативной группы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Гусейн Сафаров скончался от посттравматического и постгеморрагического шока на фоне многочисленных травм, включая множественные переломы ребер. Зияддин Сафаров умер от травматического шока, вызванного множественными повреждениями.