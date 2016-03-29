В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении врача-педиатра

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследованы материалы, поступившие из Джабраильской районной прокуратуры о противоправных действиях врача-педиатра 1-й участковой клиники Джабраильской районной центральной больницы Эльдара Мамедова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Э.Мамедов под предлогом выдачи степени инвалидности обманул 130 жителей Джабраильского района, проживающих в Билясуварском районе, в том числе 81 человека в возрасте до 16 лет, путем мошенничества получил у них и их семей 184 тыс. манатов. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба) УК.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по восстановлению нарушенных прав граждан по уголовному делу и привлечению к ответственности виновного лица или лиц.