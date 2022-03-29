В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов

В Гёйчае из ювелирного магазина совершена кража на сумму 45 тыс. манатов.

В Гёйчае из ювелирного магазина совершена кража на сумму 45 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По информации, потерпевший обратился в районный отдел полиции, сообщив о краже золотых драгоценностей на сумму 45 тыс. манатов, отметив, что неизвестные угрожали ему оружием.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении кражи житель районного села Бейдовул Афсун Селимзаде и двое несовершеннолетних.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица несколько дней готовились к ограблению. 26 марта один из несовершеннолетних вошел в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавца, украл драгоценности. При попытке скрыться с места преступления он столкнулся с владельцем магазина. Угрожая владельцу магазина принесенным с собой игрушечным пистолетом, он сбежал. Злоумышленники закопали драгоценности, чтобы потом продать их в Баку.

По факту заведено уголовное дело, закопанные драгоценности были изъяты в указанном месте и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.