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В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов

В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов В Гёйчае из ювелирного магазина совершена кража на сумму 45 тыс. манатов.
Происшествия
29 марта 2022 г. 10:14
В Азербайджане вор, угрожая игрушечным пистолетом, украл из магазина золота на 45 тыс. манатов

В Гёйчае из ювелирного магазина совершена кража на сумму 45 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По информации, потерпевший обратился в районный отдел полиции, сообщив о краже золотых драгоценностей на сумму 45 тыс. манатов, отметив, что неизвестные угрожали ему оружием.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении кражи житель районного села Бейдовул Афсун Селимзаде и двое несовершеннолетних.

В ходе расследования было установлено, что указанные лица несколько дней готовились к ограблению. 26 марта один из несовершеннолетних вошел в магазин и, воспользовавшись отсутствием продавца, украл драгоценности. При попытке скрыться с места преступления он столкнулся с владельцем магазина. Угрожая владельцу магазина принесенным с собой игрушечным пистолетом, он сбежал. Злоумышленники закопали драгоценности, чтобы потом продать их в Баку.

По факту заведено уголовное дело, закопанные драгоценности были изъяты в указанном месте и переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda oyuncaq tapança ilə mağazaya basqın olub, 45 min manatlıq qızıl aparılıb

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