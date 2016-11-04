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    В Азербайджане за нарушение законодательства работники объектов туризма будут привлекаться к ответственности

    Вопрос отразился в недавно подготовленном законопроекте О туризме

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Нарушение законодательства в сфере туризма повлечет уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.

    Как сообщает Report, данный вопрос отражен в недавно подготовленном законопроекте "О туризме".

    Согласно документу, за нарушение работниками субъектов туристической инфраструктуры трудовой и исполнительной дисциплины, а также правил и требований оказания услуг, их будет ожидать административная ответственность. Допустившие административное нарушение работники могут привлекаться к ответственности после доведения субъектами туристической инфраструктуры до внимания сотрудников письменно утвержденных внутренних дисциплинарных правил. При отсутствии данных правил привлечение сотрудников к административной ответственности воспрещается. 

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