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В Азербайджане в прошлом году 73 человека были задержаны с поличным

В Азербайджане в прошлом году 73 человека были задержаны с поличным "В течение 2021 года по 67 обращениям о коррупционных правонарушениях, поступившим на "горячую линию" 161 Главного управления, возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса".
Происшествия
24 января 2022 г. 19:06
В Азербайджане в прошлом году 73 человека были задержаны с поличным

"В течение 2021 года по 67 обращениям о коррупционных правонарушениях, поступившим на "горячую линию" 161 Главного управления, возбуждены уголовные дела по различным статьям Уголовного кодекса".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев на расширенном заседании коллегии.

Он сказал, что в результате оперативных мероприятий, проведенных в прошлом году сотрудниками Главного управления, 73 человека были задержаны с поличным, а на основании информации о коррупционных правонарушениях возбуждено 118 уголовных дел.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 73 şəxs cinayət başında yaxalanıb

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