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В Азербайджане в первом полугодии в ДТП погибли 333 человека, 598 пострадали

В Азербайджане в первом полугодии в ДТП погибли 333 человека, 598 пострадали В Азербайджане в первой половине 2024 года число дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.
Происшествия
18 июля 2024 г. 17:34
В Азербайджане в первом полугодии в ДТП погибли 333 человека, 598 пострадали

В Азербайджане в первой половине 2024 года число дорожно-транспортных происшествий значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.

Об этом Report заявил главный инспектор отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции МВД, подполковник полиции Мубариз Агаев.

Он сообщил, что за первое полугодие количество зарегистрированных ДТП уменьшилось на 99 случаев или на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 681.

"За этот период в ДТП погибли 333 человека и пострадали 598 человек, что на 54 и 71 случай меньше в годовом выражении", - отметил Агаев.

Среди основных причин дорожных аварий представитель полиции назвал факты управления транспортными средствами на высокой скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушения правил обгона.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bu ilin altı ayında yol qəzalarında 333 nəfər ölüb, 598 nəfər xəsarət alıb

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