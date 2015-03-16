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    ​В Азербайджане в отношении руководителя туристической компании возбуждено уголовное дело

    Он подозревается в присвоении 91 тыс. манатов

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Рассмотрена жалоба, поступившая в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре по поводу незаконных действий директора ООО "Golden Travel" Фариза Ахмедова.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    В ходе расследований выяснилось, что директор ООО "Golden Travel" Фариз Ахмедов, получивший по контракту право на продажу авиабилетов и сотрудничество в качестве субагента ООО "Delta Group", в 2012-1014 годах присвоил 91 тысяч манатов чужого имущества, приобретенного от продажи авиабилетов.

    В отношении подозреваемого в данном преступлении Ф.Ахмедова возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение или расточительство) УК.

    Следствие по делу продолжается. 

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