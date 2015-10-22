​В Азербайджане в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре расследован материал, поступивший из министерства сельского хозяйства касательно правонарушений, допущенных в деятельности ООО "Акстафинское районное государственное предприятие сельскохозяйственного производства по инкубации имени М.Микаилова" ("Ağstafa rayonu M.Mikayılov adına Damazlıq Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsalı Müəssisəsi" MMC).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования выявились основания для подозрений касательно злоупотребления бывшим директором ООО Мансыром Мансыровым и другими должностными лицами предприятия должностными полномочиями, присвоения зарплат путем составления поддельных документов, присвоения 196 тыс. манатов путем невключения в официальные документы актов о гибели и бойне 34386 поголовий мелкого рогатого скота и др.

В связи с указанными фактами возбуждено уголовное дело по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в особо крупных размерах), 308.1 (злоупотребление служебным положением) и 313 (должностная фальсификация) УК.

В настоящее время следственные мероприятия по делу продолжаются.