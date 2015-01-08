​В Азербайджане в лимонаде обнаружена мышь

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошло отравление. Как сообщает Report, жители села Халифали Имишлинского района Алиева Илькана Казым гызы 2000 г.р., Алиев Джахид Казым оглу 2001 г.р. и Алиева Туркана Казым гызы 1997 г.р. отравились лимонадом. Они помещены в инфекционное отделение Имишлинской районной больницы. Как сообщает отец пострадавших детей, он обнаружил мышь в лимонаде.

По какой именно причине отравились дети, станет известно после дальнейшего разбирательства.