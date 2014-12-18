В Азербайджане задержаны лица, совершившие хулиганство в известном центре отдыха

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Задержаны лица, совершившие хулиганство в центре отдыха "Атлант" в Хачмазском районе. Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении сказано, что 1 августа этого года житель города Баку Алиев Зия Эльхан оглы и его знакомый Агаев Вугар Ислам оглы в нетрезвом состоянии в грубой форме нарушили общественный порядок в центре отдыха "Атлант", проявив неуважение к окружающим и угрожая им применением охотничьего ружья, в том числе, последний оскорбил нецензурными словами работника дискотеки и причинил увечья охранникам центра отдыха, пытавшимся пресечь их действия, также З.Алиев продемонстрировал ружье марки Çatuş C-507, угрожая выстрелить из него в окружающих. По подозрению в совершении хулиганских действий отделом по расследованию тяжких преступлений Главного следственно-дознавательного управления МВД возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.2 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка).

В результате следственно-оперативных мероприятий З.Алиев и В.Агаев задержаны в качестве подозреваемых, против них выдвинуто обвинение по ст. 221.3 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Решением Сабаильского районного суда г.Баку они взяты под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается в отделе по расследованию тяжких преступлений Главного следственно-дознавательного управления МВД.