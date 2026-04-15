В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступления
Происшествия
- 15 апреля, 2026
- 12:10
В Азербайджане в январе-марте 2026 года за незаконный оборот наркотиков к ответственности привлечены 1044 человека, из которых 13 - иностранные граждане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на постоянно действующую Рабочую группу Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно информации, у иностранных граждан в общей сложности изъято 112 кг 789,853 г наркотических средств, а также 17 единиц различных видов наркотиков.
Правоохранительные органы за отчетный период выявили 44 факта контрабандного ввоза наркотических и психотропных веществ на территорию страны. В рамках этих дел из незаконного оборота изъято 759 кг 474,815 г наркотических средств.
Последние новости
