    В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступления

    • 15 апреля, 2026
    • 12:10
    В Азербайджане в январе-марте 2026 года за незаконный оборот наркотиков к ответственности привлечены 1044 человека, из которых 13 - иностранные граждане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на постоянно действующую Рабочую группу Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

    Согласно информации, у иностранных граждан в общей сложности изъято 112 кг 789,853 г наркотических средств, а также 17 единиц различных видов наркотиков.

    Правоохранительные органы за отчетный период выявили 44 факта контрабандного ввоза наркотических и психотропных веществ на территорию страны. В рамках этих дел из незаконного оборота изъято 759 кг 474,815 г наркотических средств.

    Незаконный оборот наркотиков Госкомиссия по борьбе с наркоманией Контрабанда наркотиков
    Birinci rübdə narkotiklə bağlı 13-ü əcnəbi olmaqla 1044 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub

