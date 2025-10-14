В Азербайджане в ДТП с участием мопедов и мотоциклов погибли 10 человек

В Азербайджане в январе-сентябре этого года произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов и мотоциклов, в результате которых погибли 10 человек.

Как сообщает Report, данные представлены Главным управлением Государственной дорожной полиции.

В ведомстве отметили, что рост числа таких транспортных средств сопровождается участившимися случаями нарушений правил дорожного движения, что приводит в тяжелым ДТП.

В результате этих аварий 26 человек получили травмы.