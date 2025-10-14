Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане в ДТП с участием мопедов и мотоциклов погибли 10 человек

    Происшествия
    • 14 октября, 2025
    • 11:24
    В Азербайджане в ДТП с участием мопедов и мотоциклов погибли 10 человек

    В Азербайджане в январе-сентябре этого года произошло 32 дорожно-транспортных происшествия с участием мопедов и мотоциклов, в результате которых погибли 10 человек.

    Как сообщает Report, данные представлены Главным управлением Государственной дорожной полиции.

    В ведомстве отметили, что рост числа таких транспортных средств сопровождается участившимися случаями нарушений правил дорожного движения, что приводит в тяжелым ДТП.

    В результате этих аварий 26 человек получили травмы.

    ДТП мопеды мотоциклы
    Bu il moped və motosiklet qəzalarında 10 nəfər ölüb

