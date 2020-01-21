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В Азербайджане в 2019 году в ДТП погиб 821 человек

В Азербайджане в 2019 году в ДТП погиб 821 человек

В прошлом году на территории республики произошло 1870 дорожно-транспортных происшествий, в результате 821 человек погиб, 1702 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом на оперативном совещании заявил начальник Главного управления государственной дорожной полиции, генерал-майор полиции Рамиз Зейналов.

По его словам, в сравнении с 2018 годом количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 53 случая, и на 99 человек возросло количество погибших в результате автоаварий. Количество пострадавших же, напротив, уменьшилось на 9 человек. 

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