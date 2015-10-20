​В Азербайджане ужесточены меры наказания за перевозку пассажиров лицами, не имеющими водительского удостоверения

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточены меры наказания за управление транспортными средствами в отношении лиц, не имеющих права на управление транспортными средствами. Как сообщает Report, в связи с этим Милли Меджлис внес дополнения в ст. 152 Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно дополнениям, в отношении водителей, допустивших управление транспортными средствами общего пользования с перевозкой пассажиров, не имея права на управление транспортными средствами, будет применяться административный арест сроком от 15 суток до одного месяца.

Согласно другому дополнению, при совершении повторных проступков лицом, получившим в течение года административное взыскание, в отношении него будет применяться административный арест сроком от одного до двух месяцев.

Кроме того, за нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда лицу, потерпевшему от проступков, будет применяться административный арест сроком от двух до трех месяцев.