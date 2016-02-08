​В Азербайджане у гражданина Ирана обнаружили около 3 кг героина - ФОТО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отделения полиции Биласуварского района был задержан наркоторговец.

Как сообщает Report, гражданин Исламской Республики Иран, 41-летний Баны Нази Мансуур Кямран оглу перешел на территорию Азербайджана через Биласуварский погранично-пропускной пункт. Его задержали при попытке продать условному покупателю проведенные контрабандным путем около 3 кг героина за 22 тыс. долларов.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.