Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане свекор застрелил невестку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, 25 июля житель гусарского села Аваран Амахан Назаров, на почве конфликта застрелил из ружья невестку Севиндж Мамедову, которая скончалась на месте.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Гусарского районного отделения полиции А.Назаров был задержан. У него было изъято ружье марки "ИЖ-16".

Расследование по данному факту продолжается.