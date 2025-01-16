В Азербайджане сумма ущерба чужому имуществу в 2024 году превысила 131 млн манатов

В прошлом году согласно уголовным делам был нанесен ущерб чужому имуществу на сумму 131 млн манатов.

В Азербайджане, по итогам оценки уголовных преступлений в 2024 году, чужому имуществу был нанесен ущерб на общую сумму 131 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Было отмечено, что обеспечено полное возмещение 50 млн 394 тыс. 439 манатов из этой суммы, включая материальный ущерб в размере 19 млн 726 тыс. 167 манатов по прекращенным уголовным делам.

Также сообщается, что для возмещения ущерба по завершенным уголовным делам был наложен арест на имущество на сумму 31 млн 930 тыс. 592 маната.