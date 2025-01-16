О нас

В Азербайджане сумма ущерба чужому имуществу в 2024 году превысила 131 млн манатов

В Азербайджане сумма ущерба чужому имуществу в 2024 году превысила 131 млн манатов В прошлом году согласно уголовным делам был нанесен ущерб чужому имуществу на сумму 131 млн манатов.
Происшествия
16 января 2025 г. 18:29
В Азербайджане сумма ущерба чужому имуществу в 2024 году превысила 131 млн манатов

В Азербайджане, по итогам оценки уголовных преступлений в 2024 году, чужому имуществу был нанесен ущерб на общую сумму 131 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Было отмечено, что обеспечено полное возмещение 50 млн 394 тыс. 439 манатов из этой суммы, включая материальный ущерб в размере 19 млн 726 тыс. 167 манатов по прекращенным уголовным делам.

Также сообщается, что для возмещения ущерба по завершенным уголовным делам был наложен арест на имущество на сумму 31 млн 930 тыс. 592 маната.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il cinayət işləri üzrə özgə əmlakına 131 milyon manat ziyan vurulub

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах - снег
15 января 2025 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi