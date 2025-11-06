В Азербайджане судят обвиняемых в подготовке покушения на религиозного деятеля

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс над Нарминой Шабановой, Эльвином Ахмедовым и Наибом Исмиевым, обвиняемыми в подготовке покушения на религиозного деятеля.

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Вугара Сеидова были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Адвокат Наиба Исмиева подал ходатайство с прошением отложить подготовительное заседание в связи с тяжестью дела.

Его ходатайство было принято, и подготовительное заседание отложено на 20 ноября.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в ходе спецоперации СГБ Азербайджана. Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются по статьям 28 (приготовление к преступлению), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) УК АР, а Эльвин Ахмедов – по статье 228.2.1 (незаконное приобретение, ношение и хранение, огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору).