В Азербайджане суд высшей инстанции отклонил апелляционный протест гособвинителя

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Сумгайытском апелляционном суде состоялся судебный процесс по делу Эльшада Бабаева, обвиняемого в употреблении и хранении наркотических средств. Об этом Report сообщил адвокат Э.Бабаева Паша Сафаров.

На процессе под председательством судьи Гусейна Набиева был рассмотрен апелляционный протест гособвинителя по оправдательному приговору Абшеронского районного суда от 10 июня 2015 года.

Суд отклонил апелляционный протест и оставил в силе оправдательный приговор Абшеронского районного суда.

Напомним, что Э.Бабаев обвинялся по ст. 234.1 УК (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления).