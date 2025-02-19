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В Азербайджане создан Бакинский арбитражный центр

В Азербайджане создан Бакинский арбитражный центр 17:15
Происшествия
19 февраля 2025 г. 17:29
В Азербайджане создан Бакинский арбитражный центр

Министерство юстиции провело государственную регистрацию Бакинского арбитражного центра.

Как сообщает Report, Бакинский арбитражный центр основан профессором права Университета Париж-Эст Кретей (Франция), членом Парижской коллегии адвокатов, председателем Ассоциации арбитража Азербайджана и членом научно-консультативного совета Верховного суда Азербайджана профессором Кямалей Мехтиевой.

Формирование арбитража будет способствовать развитию предпринимательства в стране, повышению привлекательности Азербайджана в качестве инвестиционной площадки, а также укреплению правовой системы в стране. В этом контексте создание и развитие арбитражных институтов играет важную роль как механизм эффективного разрешения споров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Bakı Arbitraj Mərkəzi yaradılıb

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