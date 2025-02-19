В Азербайджане создан Бакинский арбитражный центр

17:15

Министерство юстиции провело государственную регистрацию Бакинского арбитражного центра.

Как сообщает Report, Бакинский арбитражный центр основан профессором права Университета Париж-Эст Кретей (Франция), членом Парижской коллегии адвокатов, председателем Ассоциации арбитража Азербайджана и членом научно-консультативного совета Верховного суда Азербайджана профессором Кямалей Мехтиевой.

Формирование арбитража будет способствовать развитию предпринимательства в стране, повышению привлекательности Азербайджана в качестве инвестиционной площадки, а также укреплению правовой системы в стране. В этом контексте создание и развитие арбитражных институтов играет важную роль как механизм эффективного разрешения споров.