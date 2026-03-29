В Азербайджане сотрудники полиции за сутки изъяли свыше 20 кг наркотиков
Происшествия
- 29 марта, 2026
- 11:08
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, за прошедшие сутки в Азербайджане было обнаружено и изъято более 21,6 килограмма наркотических средств.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).
Согласно информации, 28 марта в столице и регионах республики сотрудники полиции обнаружили и изъяли один запал, восемь ружей и 100 патронов различного калибра.
"Сотрудники МВД продолжают оперативные и профилактические мероприятия в целях обнаружения и изъятия незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов", - указали в ведомстве.
