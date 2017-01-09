 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане сотрудник компании украл из сейфа 35 тыс. манатов

    Виновник задержан

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, укравший деньги из сейфа компании.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, был задержан сотрудник ООО Koroğlu, житель города Баку Ализаде Гасанага, подозреваемый в краже 35 000 манатов из сейфа компании 6 января. 

    По факту продолжается расследование.

    Отметим, что ООО Кoroğlu занимается оптовой и розничной продажей кондитерских изделий на территории Азербайджанской Республики. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi