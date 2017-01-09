В Азербайджане сотрудник компании украл из сейфа 35 тыс. манатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане задержан мужчина, укравший деньги из сейфа компании.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Билясуварского районного отдела полиции, был задержан сотрудник ООО Koroğlu, житель города Баку Ализаде Гасанага, подозреваемый в краже 35 000 манатов из сейфа компании 6 января.

По факту продолжается расследование.

Отметим, что ООО Кoroğlu занимается оптовой и розничной продажей кондитерских изделий на территории Азербайджанской Республики.