В Азербайджане сократилось число преступлений в военной сфере

В первые 8 месяцев текущего года число преступлений, зарегистрированных Военной прокуратурой Азербайджана, сократилось на 24,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

В первые 8 месяцев текущего года число преступлений, зарегистрированных Военной прокуратурой Азербайджана, сократилось на 24,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Report, об этом говорится в статье военного прокурора Азербайджана Ханлара Велиева в газете "Республика".

Согласно статье, среди них число преступлений против военной службы - на 25,9%, а преступлений невоенного характера - на 23,4%.

Количество уголовных дел, возбужденных по статье доведение до самоубийства, сократилось на 82,4%, дезертирство - на 93,3%, насильственные действия в отношении подчиненных военнослужащих - на 28,1%, уклонение от военной службы - на 34%.

Также в отчетный период сократилось число преступлений, связанных с нарушением правил вождения и эксплуатации транспортных средств - на 83,3%, хищением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств или вымогательства их путем угроз - на 30,8%, нарушением правил обращения с оружием и предметами повышенной опасности для окружающих - на 50%, хулиганством - на 75%, получением (пассивное взяточничество) и дачей взятки (активное взяточничество) - на 59,7%.